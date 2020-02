Nova linha aérea conecta duas belezas naturais do Paraná

A partir de março uma nova ligação aérea conectará duas das maiores belezas naturais do Paraná e do País: as Cataratas do Iguaçu (Oeste) e o Parque de Vila Velha (Campos Gerais). A VoePass (antiga Passaredo) iniciará no dia 29 uma operação entre Foz do Iguaçu e Ponta Grossa.

O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade dos Campos Gerais, Marcelo Rangel, em evento com o governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quarta-feira (19), no evento da concessão do Parque Estadual Vila Velha.

A nova rota é uma parada adicional do trajeto São Paulo-Foz do Iguaçu. Os voos partirão do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ou do Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu, com escala de 25 minutos em Ponta Grossa. As aeronaves ATR72 terão capacidade para 70 passageiros. Os voos serão diários.

O governador destacou que a nova rota aérea é a possibilidade de acesso ao turista de qualquer lugar do País a dois dos principais destinos turísticos do Paraná. “Turismo de carro é de 200 quilômetros, por isso precisávamos montar uma malha aérea forte. Essa rota turística São Paulo, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu é fantástica”, afirmou Ratinho Júnior. O Estado tem 19 aeroportos com voos comerciais regulares.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o novo trecho marca uma conquista do setor de turismo. “Conseguimos deixar os dois destinos a menos de uma hora de distância. O Estado acredita no modal aéreo, o que o consolida como inovador na infraestrutura”, destacou. Ele citou, também, o investimento de R$ 1,5 bilhão nos quatro aeroportos paranaenses que serão concedidos para a iniciativa privada em 2020.

Segundo o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, os administradores dos parques Vila Velha e Cataratas do Iguaçu já estudam a possibilidade de tíquete único com a nova conexão aérea. “É fundamental para o desenvolvimento em várias áreas, do turismo aos grandes negócios. Quando se tem mobilidade aérea diária com os maiores centros comerciais do mundo, se tem desenvolvimento econômico”, classificou.

HORÁRIOS – Os voos entres São Paulo e Foz do Iguaçu, com escala em Ponta Grossa, serão nos seguintes horários: de domingo a sexta-feira, às 14h25, com escala às 16h10 em Ponta Grossa, e aos sábados às 7h25, com escala às 9h10 em Ponta Grossa. O trecho contrário será de domingo a sexta-feira às 17h55, com escala às 19h15 em Ponta Grossa, e aos sábados, às 11h, com escala às 12h20 em Ponta Grossa.

Como parte do lançamento dos voos, a VoePass oferece tarifas promocionais: de São Paulo (Congonhas) para Foz do Iguaçu a partir de R$ 249,99 e de Ponta Grossa para Foz do Iguaçu a partir de R$ 199.

VOEPASS – A companhia começou a operar em janeiro, também em Ponta Grossa, voos diretos para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. São dois voos diários por trecho entre segunda-feira e sexta-feira, e voos diários aos sábados e domingos.

PONTA GROSSA – Ponta Grossa já conta com um voo diário para o aeroporto de Viracopos, em Campinas, operado pela Azul Linhas Aéreas. De janeiro a dezembro de 2019, o aeroporto municipal registrou 51.051 embarques e desembarques de passageiros, índice 21% superior aos doze meses de 2018. O saldo também foi positivo no número de voos: 17.868 pousos e decolagens, acréscimo de 15,82% em relação ao ano retrasado.

FOZ DO IGUAÇU – Em Foz do Iguaçu, as operações para diferentes destinos do Brasil e de outros países são das companhias Gol, Latam, Azul, JetSmart e Amaszonas.

Em fevereiro, a Latam anunciou voos diretos entre Curitiba e Foz do Iguaçu. Eles serão diários a partir de 29 de março, data em que a capital paranaense comemora 327 anos. As novas frequências serão operadas com aeronaves Airbus A319 que acomodam 126 passageiros em classe Economy e 12 em Premium Economy. Os voos adicionais serão diários na rota Curitiba-Foz do Iguaçu com saída às 10h55; e na rota Foz do Iguaçu-Curitiba com saída às 13h20.

Em janeiro, a companhia aérea low cost (baixo custo) Jet Smart começou a operar voos diretos para Santiago, no Chile. São dois voos semanais, às quintas-feiras e aos domingos. Os voos entre Santiago e Foz do Iguaçu têm 2h20 de duração. Eles saem de Foz às 21h05 nas quintas-feiras e às 17h30 nos domingos. Na capital chilena as decolagens são às 17h30 na quinta-feira e às 17h45 nos domingos. Em 2019, foram cerca de 2,2 milhões de embarques e desembarques no Aeroporto Internacional das Cataratas, de Foz.