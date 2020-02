Bebê nasce com expressão ‘zangada’ e imagem viraliza na internet

Geralmente a primeira reação do bebê ao nascer é um dos momentos mais especiais para os pais. No caso da pequena Isabela, o fotógrafo Rodrigo Kunstmann, fez um registro no dia 13 de fevereiro, que mostra uma expressão que não vai sair da memória dos pais da menina.

A "carinha de brava" durou apenas alguns segundos, e a mãe Daiane de Jesus Barbosa, disse que só percebeu depois de olhar o registro do fotógrafo. “Eu pensei: que cara é essa que ela fez? Minha filha nasceu um meme pronto”, disse.



O fotógrafo diz que no momento também não conseguiu perceber a reação da bebê, mas logo após sair da cirurgia mostrou para os familiares.





E a cena acabou provocando risadas não apenas entre os mais chegados da família, mas alcançou milhares de internautas. Até o momento, o post recebeu 3,8 mil curtidas e 209 compartilhamentos.