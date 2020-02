Assembleia Legislativa realiza obras no plenário

No lugar da tradicional sessão plenária de quarta-feira (19), o plenário da Assembleia Legislativa do Paraná se transformou em um canteiro de obras. Foi retomada a instalação do novo sistema e equipamentos de som no plenário. O objetivo da Mesa Executiva da Assembleia, comandada pelo presidente Ademar Traiano (PSDB), o primeiro secretário Luiz Claudio Romanelli (PSB) e o segundo secretário Gilson de Souza (PSC), é garantir melhor qualidade no áudio para a população que acompanha os trabalhos dos deputados, seja nas galerias do plenário ou através da transmissão da TV Assembleia e redes sociais.

São obras importantes para a modernização da Assembleia. O sistema de som por exemplo, tem mais de 30 anos. Serão alguns dias para fazer essas adaptações, trocar o sistema de som, microfones e mudar a altura e estrutura da mesa onde fica a Comissão Executiva para comportar os novos equipamentos.

Modernização

A modernização do Plenário teve início ainda na legislatura passada. Em 2018 foi instalado o novo painel de controle de presenças. Além da modernização do sistema de votação, com terminais informatizados de acesso à Ordem do Dia, por meio de um monitor adaptado nas mesas dos deputados, a medida garantiu a redução substancial do consumo de papel, equivalente a 24 mil folhas somente no primeiro mês da medida, com economia de aproximadamente R$ 100 mil ao ano.



Agora, as obras seguem para mais uma etapa de modernização. Segundo o diretor-geral da Assembleia, Roberto Costa Curta, ao todo, serão investidos R$ 749 mil nos novos equipamentos de som. “O som do plenário já tem mais de 30 anos e está com uma tecnologia totalmente defasada. Agora será possível fazer a integração do sistema. Temos hoje uma qualidade de som muito ruim”. A tecnologia defasada, que sempre apresentava problemas, justificou a troca dos equipamentos que ainda operavam em sistema analógico. O novo equipamento é moderno, digital, com controle na distribuição do áudio no Plenário, nas galerias e nas tribunas. São 17 diferentes itens, como caixas de som, caixas de som acústicas, amplificadores e monitores de áudio.

Parte do cabeamento já foi instalada, assim como caixas de som nas galerias. A obra agora consiste em instalar o cabeamento no espaço destinado à Mesa Executiva, bem como fazer ajustes na altura do tampão da mesa, e, nos próximos dias, trocar os 60 microfones. Os trabalhos devem ser concluídos até o final do mês.