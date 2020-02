Velório do Zé do Caixão será nesta quinta-feira

O velório do cineasta José Mojica Marins, o Zé do Caixão, será aberto ao público nesta quinta-feira (20), às 16 horas, no Museu da Imagem e do Som, no Jardim Europa, em São Paulo. O corpo será sepultado no Cemitério São Paulo, às 12h na sexta-feira (21).

Zé do Caixão que tinha 83 anos morreu na quarta-feira (19), vítima de broncopneumonia, no hospital Sancta Maggiore, onde estava internado desde o dia 28 de janeiro.

Filmes

Marins dirigiu 43 filmes e atuou em 64. Além do terror, gênero pelo qual foi mundialmente conhecido, Mojica também trabalhou com filmes de faroeste, drama, aventura e até filmes pornográficos. Seu primeiro longa foi A Sina do Aventureiro, de 1958.

Entre seus principais filmes, além da trilogia do personagem Zé do Caixão, estão A Encarnação do Demônio, Delírios de um Anormal, O Estranho Mundo de Zé do Caixão e O Ritual dos Sádicos.

Além de filmes, Mojica também tem livros publicados e foi apresentador de TV. Na TV Bandeirantes ele apresentou o Cine Trash e, no Canal Brasil, apresentou o programa Estranho Mundo de Zé do Caixão.

O cineasta também conquistou reconhecimento internacional, inclusive do público e da crítica dos Estados Unidos.