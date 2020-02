Saiba o melhor horário para viajar no feriado de Carnaval

O recesso prolongado de Carnaval deve levar milhares de pessoas às praias do Paraná e de Santa Catarina. De acordo com previsão das concessionárias que administram as principais rodovias do entorno de Curitiba, os maiores movimentos de saída estão previstos para a noite de sexta-feira (21) e a manhã de sábado (22).

Segundo a Ecovia, que administra o trecho da BR-277 que liga Curitiba ao Litoral do Paraná, mais de 18 mil veículos são esperados na descida da Serra do Mar na sexta-feira. Na manhã de sábado, o movimento será alto já a partir das 7 horas, mas o maior fluxo está previsto para as 10 horas, quando dois mil veículos devem passar pela Praça de Pedágio de São José dos Pinhais em direção às praias.

Em direção ao Litoral de Santa Catarina, a Arteris Litoral Sul espera um volume de veículos 58% acima do registrado em dias normais. Na sexta, o movimento de saída começa a se intensificar a partir das 15h, se estendendo até à meia-noite. O sábado é o dia com expectativa de maior movimento em todo período, com pico das 8h às 20h.

Interior

Para aqueles que pretendem viajar com direção ao interior do Paraná, as equipes da CCR RodoNorte estimam um tráfego mais intenso para o sábado (22), com um movimento de 85 mil veículos – fluxo 58% maior do que o registrado em dias normais – na soma das três principais rodovias cuidadas pela companhia.

Ao longo da BR 277, que recebe o maior movimento entre as rodovias cuidadas pela CCR RodoNorte, o tráfego deve se intensificar a partir das 15 horas de sexta, seguindo mais alto até às 20 horas. No sábado, a concentração de fluxo na saída para o Carnaval será entre 6 horas e meio-dia; já para o retorno, na terça, os horários de pico em São Luiz do Purunã devem ser registrados entre 11h e 21 horas.

(BANDA B)