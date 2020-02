Vídeo mostra homens arrastando tubarão para longe da água em Guaratuba; animal morreu após 2 horas

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra dois homens arrastando um tubarão que havia encalhado na praia do balneário de Estoril, em Guaratuba. A dupla arrastou o animal longe da água e ele morreu após duas horas. O vídeo que circula pela internet, foi gravado na manhã desta quarta-feira (19) e causou muita revolta.

Durante a gravação, um rapaz pergunta aos indivíduos se eles vão puxar o tubarão para a água. Em resposta, uma voz afirma que não. “Vamos puxar pra terra. Ele vai morrer. Olha a boca como está machucada”. Assista:

Conforme informações de testemunhas, o tubarão foi avistado por volta das 6 horas ainda vivo e morreu por volta das 8 horas. O animal tem 2,2 metros e, segundo testemunhas, estava com um anzol e linha presos na boca. Com auxílio de com uma pá carregadeira da prefeitura, o tubarão foi recolhido pela equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC), que o levou para o seu Centro de Reabilitação e Despetrolização (CreD), em Pontal do Paraná, onde será feita a necropsia para tentar apurar as causas da morte e outras informações sobre o tubarão. De acordo com o LEC, trata-se de um animal da espécie mako (Isurus oxyrinchus).

O LEC, que pertence ao Centro de Estudos do Mar da UFPR, realiza o Programa de Monitoramento das Prais da Bacia de Santos (PMP-BS) no Paraná. Quem encontrar um animal marinho ferido ou morto nas praias do Paraná deve entrar em contato pelo telefone 0800 642 3341.

(Com informações do Correio do Litoral)