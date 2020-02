Rapper Pop Smoke é morto a tiros dentro da própria casa nos EUA

O rapper Pop Smoke, de 20 anos, foi morto a tiros após ter sua casa invadida na manhã desta quarta-feira (19), em Los Angeles.

Segundo o site "TMZ", o artista estava em sua residência, quando dois homens encapuzados invadiram o local e dispararam contra o artista. A identidade dos atiradores ainda é desconhecida, assim como a motivação do crime.

O rapper foi levado de ambulância às pressas ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.



Pop Smoke, ganhou prestígio na carreira musical em 2019, quando lançou a música "Welcome to the Party", que ganhou um remix em parceria com Skepta e Nicki Minaj.