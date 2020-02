Paraná confirma mais 30 mortes de macacos por febre amarela

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou 30 novas epizootias em macacos no Paraná, somando 83 mortes de animais contaminados pelo vírus da febre amarela. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (19).

“Quando um macaco morre por febre amarela, indica que o vírus está presente naquela região. Portanto, é necessário uma atenção redobrada e a importância da vacinação deve ser reforçada para toda a população”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

As novas epizootias foram registradas nos municípios de Araucária (+1), Balsa Nova (+2), Lapa (+2), Piên (+1), São João do Triunfo (+2), Mallet (+6), Rio Azul (2), Campina do Simão (1), Prudentópolis (+1), Turvo (1), Antônio Olinto (+6) e São Mateus do Sul (+5). Rio Azul, Campina do Simão e Turvo ainda não tinham casos confirmados de mortes de macacos por febre amarela.

Desde o início do monitoramento, em julho de 2019, ocorreram 485 epizootias em 77 municípios. Até o momento, 83 foram confirmadas em 24 cidades, 181 estão em investigação, 170 são indeterminadas, ou seja, sem coleta de amostra para exames e 51 foram descartadas.

EPIZOOTIAS – A distribuição das 83 epizootias confirmadas no Estado é: Araucária (2), Balsa Nova (3), Lapa (7), Mandirituba (1), Piên (2), Quatro Barras (1), Rio Negro (1), Castro (12), Ipiranga (2), Palmeira (1), Piraí do Sul (2), Ponta Grossa (8), São João do Triunfo (7), Imbituva (1), Mallet (7), Rio Azul (2), Teixeira Soares (2), Campina do Simão (1), Prudentópolis (2), Turvo (1), Antônio Olinto (8), São Mateus do Sul (6), Sapopema (2) e Cândido de Abreu (2).

CAPACITAÇÃO – A secretaria estadual da Saúde promoveu nesta semana uma capacitação sobre febre amarela relacionada ao manejo clínico da doença, ocorrência de epizootias e vacinação na 7ª e 8ª Regionais de Saúde de Francisco Beltrão e Pato Branco, respectivamente. Participaram do treinamento 160 profissionais de saúde.

VACINAÇÃO - Dados do Programa Nacional de Imunização (PNI) mostram que em janeiro deste ano 14.759 pessoas se vacinaram contra a febre amarela no Paraná. A maioria das doses foi aplicada em pessoas de 15 a 59 anos.

Desde 2017, o Ministério da Saúde segue a orientação de ofertar apenas uma dose da vacina de febre amarela durante toda a vida, porém, no ano passado a pasta orientou os estados para que em 2020 seja dado um reforço da vacina para crianças com quatro anos de idade, devido à diminuição na resposta imunológica da criança que é vacinada muito cedo.