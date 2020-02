Tubarão de dois metros de comprimento é encontrado em Guaratuba

Um tubarão de dois metros, que seria um filhote, foi encontrado encalhado, na manhã desta quarta-feira (19), na areia do Balneário Eliane, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Pescadores da região encontraram o bicho ainda com vida, mas ele acabou morrendo. O peixe estava exatamente no local em que, há alguns dias, um surfista levou uma mordida no pé.

Em entrevista à Banda B, o marinheiro Gabriel Bonfim contou que foi dar uma olhada no mar e encontrou o tubarão encalhado e confirmou que o caso aconteceu no mesmo local em que o surfista foi mordido.

A Prefeitura de Guaratuba foi acionada para fazer o atendimento no local e recolher o animal marítimo.

