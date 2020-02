Adele revela que lançará seu novo álbum em setembro

Depois de quase cinco anos, finalmente a espera pelo quarto álbum de Adele está prestes a acabar. A cantora revelou durante uma festa de casamento da qual participou no último fim de semana, o seu mais novo álbum, que será lançado em setembro.

Na apresentação, durante o casamento de sua amiga, escritora Laura Dockrill, Adele surpreendeu o público com uma das músicas de seu segundo álbum, "Rolling in the Deep", assim como versões das Spice Girls "Spice Up Your Life", Candi Staton "Young Hearts Run Free" e Beyoncé "Crazy in Love".

A cantora obteve sucesso em 2011, com o álbum "21", e bateu recordes de vendas quatro anos depois com "25", que vendeu mais de 3,3 milhões de cópias nos Estados Unidos.