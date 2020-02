Grávida tem enxoval de bebê roubado durante assalto, em Curitiba 

Uma mulher que está no oitavo mês de gestação foi vítima de assalto. O crime aconteceu na Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. O que chama atenção, é que ela teve o enxoval do bebê roubado pelos criminosos.

A mulher contou para a Polícia Militar (PM) que pelo menos dois ladrões invadiram a casa dela. A gestante e a filha de 10 anos foram trancadas no banheiro.

Os ladrões fugiram levando uma TV, aparelhos eletrônicos, objetos pessoais, roupas e um violão. Os suspeitos também roubaram peças do enxoval do bebê. Do menino sobrou apenas um par de sapatinhos.

A gestante se mudou recentemente para Curitiba. Ela e a família vieram de Belém, no Pará, para fazer um tratamento de saúde na garotinha.

A mulher ainda disse que o enxoval do bebê foi comprado com muito esforço, mas, com a solidariedade de amigos a família vem recebendo algumas doações.

Um boletim de ocorrência foi registrado. O caso será investigado.