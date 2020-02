Nota Paraná entrega cheques a ganhadores de fevereiro

O programa Nota Paraná, da Secretaria de Estado da Fazenda, entregou nesta terça-feira (18) os cheques aos vencedores do concurso deste mês de fevereiro. Este foi o último sorteio que destina os valores de R$ 50 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil aos contribuintes que colocam o número do CPF na nota fiscal.

A partir de março, os valores vão aumentar e haverá dois sorteios separados: um para o contribuinte e outro para entidades assistenciais.

Os principais prêmios vão destinar R$ 1 milhão e duas vezes R$ 200 mil aos ganhadores; para as entidades os prêmios principais distribuem R$ 100 mil. As entidades se beneficiam de notas doadas por contribuintes que preferem não colocar o CPF e direcionam os benefícios a essas instituições.O primeiro prêmio deste mês, de R$ 50 mil, foi para a gerente de concessionária de automóveis de Curitiba, Cristiane Correia, de 43 anos. Como muitos outros ganhadores, ela diz que pensou que estava recebendo um trote, “porque a gente nunca acha que é verdade, porque não conhece ninguém que já ganhou”.

O motorista de aplicativo Nicolas Leonidovitch Rossovskii, também de Curitiba, diz que não podia estar mais feliz, já que está desempregado da construção civil e dirige “à espera do fim da crise”. Ele conta que vai pagar dívidas com o prêmio de R$ 30 mil.

Já a ganhadora do terceiro prêmio, de R$ 20 mil, veio do pequeno município de São João, no Sudoeste do Paraná, para receber o cheque. A advogada Lia Cavejon, de 27 anos, ficou entusiasmada e pretende divulgar o programa do Nota Paraná em sua região, porque acredita que muita gente ainda não conhece. Ela mesma se cadastrou há apenas um mês.COMO SE CADASTRAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal. Para participar dos sorteios é preciso fazer adesão no site.

Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor gasto nas compras. Depois, cada R$ 50,00 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.