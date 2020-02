Em meio à guerra pai cria jogo para filha rir durante bombardeios

Abdullah Al-Mohammad criou uma brincadeira para evitar que a filha de apenas quatro anos ficasse com medo das bombas que atingem a região onde a família vive, na Síria. No "jogo" criado pelo pai, toda a família deve rir assim que ouvirem o barulho de uma explosão ou da passagem de um jato.

De acordo com uma publicação no Twitter é possível ver como a brincadeira funciona. Nele, Adbullah está falando com a filha, Salwa quando eles percebem que uma bomba irá atingir um local próximo de onde estão.

what a sad world, To distract 4-year old Selva, her father Abdullah has made up a game. Each time a bomb drops in Idlib #Syria, they laugh, so she doesn’t get scared. pic.twitter.com/TCCaplvy95

"É um jato ou uma bomba?", pergunta o pai para Salwa. "Uma bomba Quando ela chegar nós vamos rir", responde ela. Logo depois é possível ouvir o som do impacto, e Salwa imediatamente começa a rir junto com o pai.

"Sim, é engraçado", diz a criança quando o pai pergunta se foi a explosão que gerou as risadas.

Em entrevista para a 'Sky News', Adbullah comentou que ele e a mulher criaram a brincadeira para "evitar que o estado psicológico [de Salwa] desabe. Para que ela não fosse afetada por doenças ligadas ao medo".

Ele também disse, em entrevista para o canal 'Al Jazeera', que a ideia por trás da brincadeira veio quando Salwa se assustou com bombinhas usadas por crianças em jogos, e a pequena só se acalmou quando o pai explicou que elas eram usadas para diversão. Adbullah repetiu o discurso, mas dessa vez para falar das bombas reais que atingem a região onde a família vive.

Estima-se que 800 mil pessoas já deixaram os seus lares devido a um aumento recente das tensões em Idlib.