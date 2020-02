Luiz Bacci explica nas redes sociais porque revelou ao vivo a morte de mulher para a mãe da vítima

Após repercussão negativa do caso Marcela no "Cidade Alerta", o apresentador Luiz Bacci, divulgou em suas redes sociais, o motivo de ter revelado, ao vivo a morte da jovem para a mãe dela.



“Foi mais um caso que terminou de maneira triste. Já havia vários indícios de que isso teria acontecido pela forma violenta de como o Carlos tratava a namorada”, comentou Bacci nos vídeos.



O apresentador conta que é costume do programa perguntar à família se ela deseja acompanhar o desdobramento do caso ao vivo. “Qualquer parente passaria mal com uma notícia dessas. Isso também nos machucou muito, mesmo isso sendo parte do nosso dia a dia.”

O fato aconteceu na edição desta última segunda-feira (17). O programa estava cobrindo há dias o caso do desaparecimento de Marcela, 21, quando o apresentador entrou ao vivo para falar com Andrea, mãe da jovem.

Antes de inicar a conversa com Alan, o advogado do acusado (namorado da vítima), o apresentador reforçou à mãe: “Vou precisar que a senhora seja muito forte porque ele vai falar com a gente ao vivo”.

Assim que o advogado iniciou com os fatos, a mãe começou a gritar: “Não, ele não fez isso com a minha filha”. Ela arrancou os fones de ouvido e teve de ser carregada pela equipe de filmagem.

Até o momento desta publicação, a Record TV não havia se posicionado sobre o assunto.



Com informações, Banda B.