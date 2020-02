Ozzy Osbourne cancela turnê para tratar Parkinson

Nesta segunda-feira (17), o artista Ozzy Osbourne, 71 anos, cancelou a turnê norte-americano de "No More Tours 2", para tratar mal de Parkinson. O anúncio do ex-líder do Black Sabbath foi publicado em seu site oficial.



De acordo com a divulgação, Ozzy seguirá com a agenda de lançamento do novo disco, "Ordinary Man", até o dia 21 de fevereiro.

“Agradeço a paciência de todos comigo porque eu tive um ano de merda”, disse Ozzy. “Infelizmente, não vou conseguir ir à Suíça até abril para o tratamento, que dura de seis a oito semanas. Não quero começar uma turnê e depois cancelar shows de última hora. Não é justo com os fãs”, completou.

O reembolso dos ingressos acontece nos sites de venda.Esses mesmos fãs terão acesso privilegiado à compra de novos bilhetes quando a próxima turnê for anunciada.

Em janeiro deste ano, o artista anunciou a batalha contra a doença que enfrenta desde fevereiro de 2019. A divulgação foi feita no "Good Morning America", do qual participou ao lado de sua esposa, Sharon Osbourne.

Com informações, Metrópoles.