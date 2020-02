Confira seu horóscopo para esta Terça-Feira

Aquário como os piscianos não tem problemas para se adaptar às pessoas e à vida em geral, os acontecimentos repentinos ou mesmo as grande mudanças não são tão estressantes para eles como para os signos mais rígidos. Conseguem modificar e reestruturar sua vida e sua rotina para se ajustarem rapidamente à nova situação.

Quem nasceu hoje

Sua capacidade de comando é uma de suas maiores virtudes, o que fará se destacar no mundo profissional. É uma pessoa que não desiste de um objetivo até alcançá-lo. É carismático, inteligente e vigoroso.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta, e o mais recomendável é a rotina enquanto estiver neste período negativo. Adie todo tipo de negociação profissional. No amor, evite discussões. Saúde com perda de energia.

Áries – Suas atenções devem estar voltadas para amanhã, com a entrada do Sol na sua desfavorável 12ª casa. Use sua força interior para manter o equilíbrio. Não revele seus segredos profissionais. C. 304 M. 5748

Touro – Deve se esforçar para acertar seus negócios e trabalho. Algumas mudanças podem ocorrer no setor familiar, que serão positivas. Vênus, não traz boas condições afetivas e financeiras. C. 825 M.7256

Gêmeos – Use seu dinamismo e busque resultados satisfatórios no trabalho. Mercúrio, começa a retrogradar e você não terá condições de colaborar ou ter ajuda. Em breve melhora financeira. C. 592 M. 0917

Câncer – Você deve ceder em relação ao trabalho para conseguir ganhar mais. Evite disputas com Capricórnio e Sagitário. A saúde precisa de cuidados, alimente-se melhor. Completo envolvimento a dois. C. 795 M. 8320

Leão – Concilie a razão com a emoção para que os resultados no trabalho sejam melhores. Desfavorável para iniciar negócios ou parcerias. Muita agitação no amor. Tente em jogos. C. 610 M. 2283

Virgem – A rotina esta presente no trabalho, e você deve organizar os próximos passos neste setor. Finanças em alta. Novidades no amor, acertos de problemas. No lar a colaboração será total. Evite a ansiedade. C. 087 M. 1696

Libra – Bons momentos profissionais com novos clientes. Cresce a realização dos sonhos em relação ao lar. Terá que ser mais suave com seu par afetivo. Tente em jogos e loteria. C. 779 M. 5402

Escorpião – Prepare seu espírito para que tranquilidade seja responsável pela harmonia na família. Entrada extra de dinheiro. Ajuda de amigos no trabalho. Receberá apoio integral do seu amor. C. 951 M. 7135

Sagitário – Livre do alerta, terá um bom dia ao lado da família. Pode sair da rotina. Em alta compras, viagens e muito progresso no trabalho. Humor estável. Continue sorrindo. Saúde perfeita. C. 633 M. 0841

Capricórnio – Dia de alerta, será preciso calma para que conquiste a confiança das pessoas. Nada de mudanças no lar. Seu trabalho estará cheio de problemas. C. 298 M. 3074

Aquário – Sua inteligência possibilita se aprofundar no conhecimento de tudo que o rodeia. Grandes mudanças acontecem no trabalho e lar. Boa ocasião para resolver assuntos pendentes. C. 142 M. 9763

Peixes – Período de alegrias. Conseguirá acertar muitos dos negócios relacionados à família. Amanhã o Sol passa a transitar no seu signo, mas Mercúrio passa a retrogradar e tudo ficará devagar. C. 416 M. 6589