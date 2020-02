Varejo paranaense tem crescimento de 3,24% em 2019

O varejo paranaense encerrou 2019 com crescimento de 3,24% nas vendas, conforme aponta a Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR). As lojas de departamentos tiveram o melhor desempenho entre os setores analisados, com alta de 21,82% em relação a 2018. Os setores de combustíveis (7,87%), óticas, cine-foto-som (7,46%), concessionárias de veículos (6,06%) e supermercados (4,33%) também comemoram os lucros obtidos no ano passado.

Análise regional

A região de maior destaque foi o Sudoeste, com alta de 11,28% no acumulado do ano passado. Depois de um 2018 difícil, o varejo desta região voltou a crescer, especialmente as concessionárias de veículos (24,57%), lojas de departamentos (11,17%) e de materiais de construção (8,55%).

Curitiba e Região Metropolitana também tiveram bom desempenho, com aumento de 4,87% no faturamento do comércio, principalmente nas categorias lojas de departamentos (22,72%), óticas, cine-foto-som (12,20%), concessionárias de veículos (5,81%) e supermercados (3,72%).

As vendas do varejo de Ponta Grossa apresentaram crescimento de 3,37%, com destaque para as lojas de departamentos (26,35%), farmácias (10,80%), autopeças (8,41%) e concessionárias de veículos (5,10%).

Já na região Oeste, houve elevação de 2,17%, motivada pelo alto fluxo de vendas das lojas de departamentos (20,91%), combustíveis (9,38%) e óticas, cine-foto-som (6,97%).

Em Londrina os estabelecimentos comerciais registraram vendas 1,48% superiores em relação a 2018. Os ramos que mais cresceram foram as lojas de departamentos (21,61%) e concessionárias de veículos (21,20%).

Apenas a região de Maringá apresentou redução de 0,21% no faturamento do comércio, apesar dos bons resultados das lojas de departamentos (13,63%), vestuário e tecidos (4,82%) e supermercados (4,41%), os setores de livrarias e papelarias (-12,07%) e materiais de construção (-8,09%) tiveram redução nas vendas.

Natal

As vendas de Natal não foram tão promissoras como o esperado. Apesar do movimento adicional de 8,26% em relação a novembro, o faturamento do varejo em dezembro do ano passado ficou no mesmo nível de 2018, com crescimento de apenas 0,06%. Isso porque setores tradicionalmente movimentados com as compras de Natal venderam menos do que no mesmo mês do ano anterior, tais como vestuário e tecidos (-9,09%), materiais de construção (-8,23%), supermercados (-2,42%) e calçados (-2,11%). Por outro lado, os ramos de concessionárias de veículos (11,28%), combustíveis (8,28%) e móveis, decorações e utilidades domésticas (4,78%) cresceram em dezembro na comparação com o mesmo mês de 2018.