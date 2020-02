Mãe descobre morte da filha ao vivo durante programa e desmaia

Durante o programa "Cidade Alerta", exibido nesta segunda-feira (17), pela Record Tv, uma mulher desmaiou ao saber que sua filha, Marcela, havia sido assassinada pelo namorado.

O apresentador Luiz Bacci estava em um link ao vivo com a mãe da vítima quando a reportagem do programa confirmou que o parceiro de Marcela havia confessado a autoria do crime.

Pega de surpresa pela informação, a mulher se desesperou em pleno ar. “Não! Não! Ele não fez isso com a minha filha!“, gritou antes de perder os sentidos e precisar ser socorrida por pessoas que estavam próximas.

Uma confusão se instaurou nos segundos que se seguiram, e em momento algum a transmissão do link foi interrompida. O apresentador reagiu abalado com a situação e afirmou não saber que o assassino já havia confessado o feminicídio no momento em que a informação foi dada.

Nas redes sociais, o público questionou a postura da equipe jornalistica, e também do apresentador. Veja:

E ninguém cortou a imagem. Ficou lá, pra todo mundo ver, a moça em total desespero. Como ainda tem gente que defende o Cidade Alerta? https://t.co/dK7lXJqHuC

