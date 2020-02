Polícia Civil utiliza helicóptero no pré-carnaval no Litoral

A Polícia Civil do Paraná enviou seu grupamento aéreo para contribuir com a segurança da população de Paranaguá, durante o pré-carnaval neste domingo (16). A bordo do helicóptero, policiais de elite da instituição. A ação faz parte das atividades do Verão Maior.

A Polícia emprega seu Grupamento de Operações Aéreas em várias ações desde o início do Verão Maior, em dezembro de 2019. Helicópteros atuam no Litoral e na Costa Oeste, em região de fronteira dando apoio a operações policiais e em investigações.

Além disso, os tripulantes são capacitados para realizar ações de busca e salvamento, inclusive em alto-mar. Podendo ainda prestar atendimento pré-hospitalar emergencial até o encaminhamento da vítima a uma unidade de saúde.

NOITE VIRA DIA - Helicóptero equipado com “Night Sun”, uma poderosa fonte de luz que pode iluminar áreas de até um quarteirão, permite que tripulantes visualizem seus alvos e policiais em solo operem durante a noite com plena luminosidade.

TECNOLOGIA EMBARCADA - A Polícia Civil utiliza o equipamento desde março de 2018, sendo a única força de segurança - entre federais, estaduais e municipais - a possuir aeronave atuando no Paraná com esta tecnologia embarcada.

Está utilizando helicópteros efetivamente durante o Verão Maior, tanto no Litoral como na Costa Oeste, na região de fronteira. Prontos para operar tanto de dia como de noite, dão apoio a diversas ações essenciais para a manutenção da segurança pública.