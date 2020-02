Cachorro ‘furta’ brinquedo de pelúcia em loja, se arrepende e volta para devolver

Um vídeo de um cachorro ‘furtando’ um brinquedo de pelúcia de uma loja de Votuporanga (SP) e voltando para devolvê-lo viralizou nas redes sociais. Em menos de três horas, recebeu milhares de visualizações.

O flagrante da “ação criminosa” foi feito pelo empresário de 26 anos, Hiago Gonçalves. No vídeo é possível ver o cachorro saindo da loja com o brinquedo na boca e caminhando pela calçada. De seguida, ele retorna e entra novamente no local.

Hiago afirma que estava passando na frente da loja, localizada na Rua Amazonas, quando viu a cena curiosa. De imediato pegou seu celular e fez um vídeo. O registro foi feito na tarde da passada sexta-feira.

“Eu escutei o pessoal comentar. Quando eu olhei, vi que o cachorro tinha pegado o brinquedo de pelúcia de dentro da loja”, comenta Hiago.

Depois de ‘furtar’ a mercadoria, o cachorro saiu andando normalmente com o brinquedo, conta o morador.

“O cão estava sozinho. Não tinha nenhum dono perto dele. Ninguém falou nada também. Parece que ele foi ‘treinado’ para fazer isso”, brinca o empresário.

Hiago alega que cachorro chegou a andar uma boa distância com o brinquedo na boca e quase atravessou a rua. No entanto, minutos depois, ele retornou para a loja.

(Catiorro Reflexivo)