Suspeito de estuprar meninas de 10 e 13 anos é linchado, em Foz do Iguaçu

A Polícia Civil investiga um homem suspeito de estuprar duas crianças no domingo (16), no Bairro Porto Meira, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A polícia informou que foi chamada após o suspeito ser agredido por moradores na noite de domingo.

Segundo a polícia, o homem de 27 anos é suspeito de ter tocado no corpo de duas meninas de nove e 10 anos de idade. O caso ocorreu quando as crianças e um adolescente de 13 anos invadiram o Centro de Convivência Francisco Buba e estavam brincando em uma piscina.

Com as agressões, o suspeito foi levado para o Hospital Municipal. O homem estava internado até a manhã desta segunda-feira (17), a assessoria da unidade não informou sobre o estado de saúde dele.

O caso

De acordo a Polícia Civil, as crianças disseram que o suspeito passou várias vezes de moto em volta do centro de convivência enquanto elas brincavam na piscina.

Após as crianças e o adolescente saírem do local, conforme a polícia, o homem conversou com eles e os convenceu a voltar a brincar na água.

Em seguida, segundo a polícia, eles invadiram novamente o espaço e retornaram para a piscina. Desta vez, o suspeito entrou na água com os três menores.

De acordo com o relato de uma vítima à polícia, o suspeito tocou no corpo das meninas e, na sequência, o irmão de uma delas decidiu ir embora com as duas crianças.

Ao saírem do local, conforme a investigação, o suspeito continuou seguindo as vítimas. O homem só foi embora após o adolescente ameaçar dizendo que jogaria pedras no suspeito.

O Centro de Convivência Francisco Buba não estava aberto ao público no momento do ocorrido, segundo a polícia. As crianças, o adolescente e o suspeito invadiram o local.

Conforme a polícia, o suspeito tem passagens por tráfico de drogas, embriaguez ao volante e violência doméstica.

Até a publicação desta reportagem, segundo a Polícia Civil, os moradores que agrediram o suspeito não tinham sido identificados. Além disso, o suspeito não tinha prestado depoimento, pois estava internado.

Crimes

De acordo com a polícia, os crimes de estupro de vulnerável e tentativa de linchamento estão sendo investigados pela delegacia.

A polícia informou que ouviu o relato das duas meninas, da mãe de uma delas e de uma amiga das vítimas.

Outras testemunhas prestarão depoimento, e a Polícia Civil faz buscas por câmeras de monitoramento na região do Centro de Convivência Francisco Buba.

Conforme a Polícia Civil, a pena para o crime de estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos de prisão.

Caso os suspeitos da tentativa de linchamento sejam identificados, a polícia informou que podem responder por lesão corporal ou tentativa de homicídio.

