Seleção brasileira de basquete começa preparação para o jogo em São José dos Pinhais

A seleção brasileira de basquete realizou nesta segunda-feira (17) o primeiro treino de olho na estreia nas Eliminatórias da Copa América. O técnico Alexsandar Petrovic comandou o treino no Ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais, e passou situações táticas para os jogadores. A partida entre Brasil e Uruguai acontece na próxima sexta-feira (21), às 19h30.

“O primeiro treino é sempre muito importante, onde damos muitas informações para os jogadores, a forma de jogar no ataque, na defesa. E penso que muitas informações já foram passadas. Tudo que mostramos, temos que levar para os próximos treinos. Estou contente, todos querem jogar em um nível alto, estão com muita vontade, e espero coisas boas dessa nova seleção”, declarou Petrovic.

Já o armador Rafa Luz, capitão da seleção brasileira nesta janela de jogos ao lado de Jhonatan, ressaltou que o jogo contra o Uruguai não será fácil. “O Uruguai vem com o melhor time que eles podem ter. Jogadores com experiência na Europa, com experiência na Euroliga, o Batista, Fittipaldo, o Barrera, armadores de qualidade com o Parodi. Um time com muita experiência e que jogará o melhor basquete que o Uruguai pode ter hoje. Temos que ter vontade. É um grupo jovem, que vai querer demonstrar para o Brasil que a nova geração tem capacidade para manter um bom nível internacional. Vamos fazer o nosso melhor para o pessoal se sentir orgulhoso dessa evolução do Brasil nos últimos anos”, disse.

As 16 seleções participantes das Eliminatórias são divididas em quatro grupos com quatro seleções cada. O Brasil está no Grupo B ao lado de Panamá, Paraguai e Uruguai. Além das partidas contra os uruguaios, o time brasileiro joga em novembro contra Panamá e Paraguai, em casa, e, com os mesmos adversários em fevereiro de 2021. Os três melhores disputam a Copa América.

Além dos jogos das Eliminatórias, a seleção brasileira tem um compromisso muito importante no Pré-Olímpico a partir do dia 23 de junho, em Split, na Croácia. O Brasil joga em sua chave contra os donos da casa e a Tunísia. Os dois melhores avançam e jogam contra os dois melhores do outro grupo, com Alemanha, México e Rússia. Apenas o campeão garante vaga na Olimpíada.

Ingressos

Os ingressos para a partida entre Brasil e Uruguai, em São José dos Pinhais, estão à venda através do site www.kongvite.com.br por R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada).