Nova série brasileira de comédia reflete era dos apps de relacionamento

Os aplicativos de relacionamento oferecem cada vez mais praticidade para o encontro entre as pessoas. Basta instalar um app, se cadastrar, ver algumas fotos, iniciar uma conversa e marcar um bate-papo ao vivo.

Essa modernidade, faz parte da nova série brasileira 'Matches', produção da Warner Channel, que estreia nesta terça-feira (18). A obra chama atenção pela interação que ocorre na ferramenta digital materializada para a tela da TV.

Em uma sacada divertida, a série produzida pela Migdal Filmes, com criação de Carolina Castro e Marcelo Andrade, simula ações comuns dos apps de relacionamento. No fundo branco, o perfil da pessoa aparece na tela em um box de informações ao lado do personagem. Para dar match, é só fazer um coração com as mãos. Também com um movimento manual, você "desliza" um perfil para ver os próximos - o que faz a outra pessoa ser "jogada" para o lado.

A atriz Juliana Silveira, uma dos protagonistas, interpreta Lara, uma mulher romântica que está em fase de separação do marido. Com certo pudor inicial, ela se arrisca em um aplicativo para conhecer novas pessoas.

Realidades diferentes, ponto em comum

A atriz vive uma realidade bem diferente de Lara. Aos 39 anos, Jualiana é casada há nove com João Vergara, com quem tem o filho Bento, de oito anos. "O Bento já está na era do Tik Tok, que eu fico enjoada de ver, de tão rápido. Passar mensagem em 15 segundos… eu achava absurdo 140 caracteres!", conta.

A primeira temporada da série 'Matches' é dividida em dez episódios de 26 minutos, com exibição de episódios duplos todas as terças-feiras. Confira o trailer:

