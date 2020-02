Romanelli defende integração da Amunorpi para desenvolvimento do Norte Pioneiro

O deputado Romanelli (PSB) defendeu, na sexta-feira (14), a integração das 22 cidades da Amunorpi como vetor principal do desenvolvimento do Norte Pioneiro. “É uma entidade muito importante que tem buscado projetos e ações em prol do Norte Pioneiro. Estamos sempre à disposição para auxiliar”, disse Romanelli na posse do prefeito de Jacarezinho, Dr. Sergio (DEM), na presidência da associação.

Além de Dr. Sérgio, assumiram a direção da entidade os prefeitos Eclair Rauen (DEM) de Jundiaí do Sul na 1ª vice-presidência e Professor Zezão (PHS), de Santo Antônio da Platina na 2ª vice-presidência. No conselho fiscal tomaram posse os prefeitos Flavio Zanros (PSD), de Tomazina; Ângelo Vigilato (PSB), de Japira; e Mário Pereira (PSC) de Ribeirão Claro. Na suplência do conselho ficaram os prefeitos Sérgio Rodrigues (PDT), de Pinhalão; Wagner Martins (PHS) de Ribeirão do Pinhal; e Adalberto Beramo Aguiar (PL), de Barra do Jacaré.

O deputado Pedro Lupion (DEM), que também participou da posse, reafirmou que as cidades da Amunorpi contam com um "forte parceiro em Brasília" no Congresso Nacional e no Governo Federal. “Estamos sempre à disposição para atuar nas atividades na esfera do governo federal”.

Utilidade pública - Em 2019, a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro recebeu o título de Utilidade Pública estadual. O projeto de lei, de autoria do deputado Romanelli, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná e sancionado pelo governador Ratinho Junior. O título permite que a entidade firme convênios e parcerias, além de receber recursos de órgãos públicos no âmbito estadual.

A Amunorpi, com sede de Jacarezinho, foi fundada em 1969 e tem como principal objetivo a integração regional, econômica e administrativa para o fortalecimento do Norte Pioneiro.

Cidades integrantes: Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto Itararé, Santana do Itararé, Santo Antonio da Platina, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

"Muito dos avanços alcançados pelo Norte Pioneiro se deve a união dos municípios e prefeitos em torno da Amunorpi: o consórcio de saúde, as ações integradas na região, às obras e outros programas, parcerias e convênios estabelecidos", disse Romanelli.