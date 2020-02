Deputado solicita equipamento com sensor para crianças e idosos portadores de diabetes tipo1

Por meio de requerimento aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência, solicitou ao governo do Estado e à Secretaria Estadual de Saúde (SESA), a aquisição, de forma excepcional em caráter emergencial, do equipamento sensor com Sistema Flash de Monitoramento de Glicose para os casos em que o sistema tradicional com agulhas e fitas estejam causando danos físicos ou psicológicos aos pacientes com diabetes do tipo 1.

De acordo com o deputado, diversos relatos e solicitações chegaram até ele, onde há a perda de tato e um dano psicológico grave, especialmente de crianças e idosos portadores de diabetes tipo 1, causados pelo uso constante de agulhas lancetas, aquelas em que é preciso furar a ponta do dedo para aferição do índice glicêmico.

"Soube de casos em que há a necessidade deste procedimento de furar a ponta dos dedos até 12 vezes ao dia. Quando é uma criança ou um idoso, com pele mais sensível, pode até perder o tato, sem contar o trauma. Por isso estamos solicitando que, em casos como estes, seja fornecido pelo Estado este equipamento especial, o Sistema Flash de Monitoramento de Glicose, um tipo de scanner à laser, cujo custo de manutenção é menor do que das agulhas", reforçou Cobra Repórter.