Confira seu horóscopo para esta Segunda

Os nativos de Aquário tem satisfação em conhecer novas pessoas e trocar idéias, possuem um forte instinto grupal que os direciona ao convívio social e à convivência social. A tônica maior de seu relacionamento é de natureza intelectual e o aquariano acaba por tem um grupo de satélites que procuram seu convívio por admirarem sua inteligência e cultura.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte tendência para os negócios, pois apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, principalmente por ser uma pessoa com muita energia. É equilibrado habilidoso e produtivo.

Alerta

Os sagitarianos começam no alerta e o indicado neste período negativo é a rotina profissional e pessoal. Não troque o certo pelo duvidoso. Compras somente de primeira necessidade. No amor, procure ser menos possessivo.

Áries – Mercúrio, esta na sua desfavorável 12ª casa. Fase em que você se sente cansado e sem energia para os negócios. Mas, o setor afetivo e a família vão bem. Se concentre nas suas obrigações. C. 085 M. 1834

Touro – Graças ao seu empenho você consegue resolver a maior parte dos problemas do trabalho. Espere para realizar novos gastos. No amor, controle a possessividade e evite o ciúmes. C. 123 M. 4679

Gêmeos – Estará mais compreensivo com quem trabalha. Organize os dias de carnaval. As finanças estão em pleno vapor. Amor com paixão. Marque viagens e passeios. C. 509 M. 8482

Câncer – Pode se arriscar em novos negócios e trabalho. Seja mais compreensivo com Sagitário e Touro. Apoio de sua equipe, sócios ou parceiros. Tente em jogos, sorteios e loteria. C. 775 M. 5316

Leão – Fase em que poderá sofrer interferências no trabalho ou negócios. Não se irrite com Capricórnio e Peixes. Nada de atritos com a família. A união com seu amor esta em alta. C. 296 M. 3958

Virgem – Astral surpreendente com a família, você recebe carinhos e proteção. Clima de união na vida a dois. Trabalho e negócios estão em fase de acertos, conseguirá se livrar dos problemas financeiros. C. 652 M. 9105

Libra – Você sente que precisa estar sempre em ação e vai querer fazer tudo sozinho e com perfeição. Vá em frente, pois vem mais dinheiro, paz e viagens.

Clima de muito amor. Tente em jogos. C. 994 M. 4063

Escorpião – Com a Lua no seu signo se acentuam as qualidades para resolver

problemas do trabalho. Esqueça as mágoas do passado e aproveite com toda intensidade esta fase positiva. C. 367 M. 2590

Sagitário – Você passa o dia no alerta e deve ficar na rotina. Desfavorável para viagens, compras, visitas e encontros profissionais. Evite discussões com seu amor. Cuide da sua saúde. C. 601 M. 7342

Capricórnio – Dia para acertar negócios, receber dinheiro e colocar as contas em dia. Colabore com Câncer e Touro. Terá apoio que necessita no trabalho. A pessoa amada precisa de atenção. C. 438 M. 0625

Aquário – Seu brilho será notado por todos. Sua força de resolver os problemas esta em alta. Vá em frente com novos negócios e encontros profissionais. Amor em ascensão. C. 210 M. 1787

Peixes – Sua flexibilidade o leva a ver o progresso. Descontração para organizar negócios e contar com mais trabalho. Reconciliação para os que tiveram problemas no amor. Melhora a saúde. C. 845 M. 6271