Coronavírus: gangue armada rouba rolos de papel higiênico em Hong Kong

Em cenário de Pânico e escassez de produtos devido ao novo coronavírus, homens armados com facas roubaram centenas de pacotes de papel higiênico em Hong Kong.

Segundo a polícia, o grupo de criminosos rendeu um entregador em frente a um supermercado em Mong Kok. As gangues são conhecidas como "tríades".

Os 600 rolos foram avaliados em quase R$ 1 mil. De acordo com a polícia, dois homens suspeitos do crime foram prendidos e parte do papel higiênico roubado foi recuperado.

O avanço do surto, com mais de 70 mil casos na China continental e 57 em Hong Kong, fez com que muitas pessoas estocassem mantimentos e itens de necessidade básica. No entendo, o governo de Hong Kong assegurou que o abastecimento não foi afetado pelo vírus, mas os moradores têm enfrentado bastante dificuldade para encontrar produtos como máscaras, papéis higiênicos e álcool para higiene.

Em Taiwan, o governo afirmou ter detectado a circulação da informação falsa de que a produção de papel higiênico iria ser reduzida para priorizar a produção de máscaras.

Com informações, R7.