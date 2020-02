Estudante universitária morre após passar mal durante festa eletrônica em Curitiba

Uma jovem de 20 anos, estudante universitária, morreu após passar mal em uma festa eletrônica no bairro Prado Velho, em Curitiba, na tarde de sábado (15). Larissa Rodrigues Campos chegou ser levada ao Hospital Cajuru, mas não resistiu.

Em áudio que viralizou no aplicativo WhatsApp, um familiar de Larissa, que se diz tio dela, afirmou que a jovem teria sido envenenada, depois de alguém colocar droga na bebida da estudante. Amigas da vítima também garantem que ela não seria usuária de drogas.

A Polícia Civil investiga um possível envenenamento ou uma overdose pelo consumo de drogas. Um laudo deverá ser emitido nos próximos 30 dias.

Os responsáveis pela festa enviaram nota à imprensa:

Antes de tudo, lamentamos profundamente o triste fato ocorrido no início da tarde do último sábado. São décadas de atuação no mercado do entretenimento, levando diversão para milhares de pessoas, e nunca imaginamos passar por algo parecido. Não existem palavras para descrever nosso sentimento.

A jovem reclamou de seu estado de saúde momentos depois de entrar no evento. Na sequência, foi prontamente atendida em nosso ambulatório, que contava com todos os profissionais e equipamentos necessários para realização dos primeiros socorros.

Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada para o Hospital Cajuru, seguindo os procedimentos exigidos em casos com essa complexidade.

A organização do evento se coloca à disposição dos familiares e das autoridades responsáveis para ajudar em tudo o que estiver ao nosso alcance.

