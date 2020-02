Idoso fica atolado até a boca em lamaçal e é resgatado por moradores, no Paraná; veja vídeo

Um idoso de 76 anos ficou atolado em um lamaçal em Pinhas, região Metropolitana de Curitiba. Ele foi resgatado por moradores que ouviram um barulho e encontraram o senhor atolado até a altura da boca. O caso aconteceu no domingo (16).

Nas imagens é possível perceber alguns homens com uma corda e galhos. Eles retiram o idoso do lamaçal. Veja:





Os moradores da região, que ajudaram no resgate contaram que ouviram um barulho e até pensaram que era um lagarto, quando se aproximaram encontraram o idoso, que só fazia gestos, pois não conseguia falar se não a lama entrava em sua boca.



De acordo com o morador, ao sair do atoleiro eles lavaram o rosto do idoso, que começou a falar coisas sem sentido e erguer as mãos para o céu, como se tivesse agradecendo.



Acredita-se que o homem estava atolado há pelo menos dois dias. Até a publicação desta reportagem, não havia sido revelado como o idoso foi parar no lamaçal.

Os Bombeiros foram chamados e encaminharam o homem até o Hospital Cajuru.



Colaboração, Banda B