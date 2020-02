Participante do BBB20 diz que sofre preconceito por ser loiro e homem

O fisioterapeuta Lucas Galinna, participante do Big Brother Brasil 2020, virou assunto nas redes socias, neste último sábado (15), após dizer que sofre preconceito por ser loiro e homem.



Depois de brigar com a participante Thelma, por causa da comida da xepa, o confinado desabafou com outro participante, seu amigo no jogo, Felipe Prior. “Elas [as participantes mulheres] são tudo politicamente corretas, mas são as primeiras a julgar a pessoa pelo biotipo. Não gostei do teu olho. Macho escroto. Tu é loiro”, disse o catarinense. O arquiteto completou, aos risos: “Tem cara de playboy”. “As pessoas não fazem ideia da minha vida e julgam pelo biotipo, cara. Eu fico…”, acrescentou o brother.

Tadinho do Lucas, ele tá sofrendo preconceito por ser homem. FORÇAS GUERREIRO pic.twitter.com/NoseiawgV8

