Elton John interrompe show e chora por não conseguir cantar

Durante show de turnê em Auckland, na Nova Zelândia, o Astro Elton Johnsaiu chorando do palco. O artista interrompeu a apresentação por não conseguir cantar. Antes do show, ele foi diagnosticado com pneumonia.



“Eu estava determinado a dar o melhor show humanamente possível, eu cantei meu coração, até minha voz não aguentar”, escreveu no Instagram.

O artista continuou: “Estou decepcionado, profundamente chateado e lamento. Eu dei tudo o que tinha. Muito obrigado pelo apoio extraordinário e todo o amor que me mostraram durante a apresentação desta noite. Sou eternamente grato”.

Elton John ainda tem dois shows marcados em Auckland, um para próxima terça-feira (18) e outro na quinta-feira (20). As apresentações fazem parte da turnê de despedida do cantor, que começou em Nova York em 2018 e terminará em 2021.

Com informações, Metrópoles.