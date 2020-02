3 reaix: Artesã processa 100 empresas por uso indevido de imagem

Em 2018, a apresentadora Ana Furtado do programa "É de Casa", da Rede Globo, entrevistou a artesã e produtora cultural, Raquel Motta. Ela participou do programa para mostrar como fazer carteiras feitas de tecidos. Em seguida da explicação, com seu sotaque carioca, reforçou o quanto o custo daquele produto era barato "3 reaix", disse ela.

Após aparecer no quadro "Isso a Globo não mostra", do Fantástico, também da emissora, Raquel viralizou com uma montagem bem -humorada de sua participação. Veja:

Porém, mais de 100 empresas acabaram surfando no sucesso de Raquel e, agora, podem responder judicialmente por terem aproveitado a onda do meme para vender seus produtos.



Segundo a coluna de Ancelmo Gois, no jornal 'O Globo', Motta está processando todas essas marcas por uso indevido de imagem.

Com informações, Metrópoles.