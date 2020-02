O Horário de Verão terminaria neste domingo (16), caso não fosse uma ordem do governo para suspendê-lo. Usuários tiveram problemas com o relógio do celular e de outros aparelhos eletrônicos, que mudou a hora sozinho, igual ao tradicional retorno do horário normal como nos anos anteriores.

Se a mudança aconteceu em seu celular, adiante uma hora para não se perder nas tarefas do dia.