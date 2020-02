Mulher foi estuprada antes de ser esfaqueada na área rural de Cascavel, diz polícia

A mulher de 26 anos encontrada morta em uma casa na área rural de Cascavel, no oeste do Paraná, foi estuprada e esfaqueada. A informação foi divulgada pela Delegacia de Homicídios neste sábado (15). O suspeito do crime está foragido.

Andressa Brito de Souza Lima tinha 26 anos e estava com o filho de 10 meses quando foi morta. Segundo a Polícia Militar (PM), o bebê também foi agredido.

O marido de Andressa trabalhava quando o crime aconteceu, no fim da manhã de sexta-feira (14). A polícia chegou até o local depois de receber uma denúncia de vizinhos. A vítima foi encontrada seminua no corredor da casa, que fica na Vila Cajati, perto da BR-277.

O filho dela estava debaixo de cobertores, com um machucado no rosto. O bebê foi levado a uma unidade de pronto atendimento, mas passa bem.

Família quer justiça

O pai de Andressa, Lucídio de Souza, contou que a filha morava com o marido no distrito de São João do Oeste e se mudou para Vila Cajati para ficar mais perto do local de trabalho do companheiro.

O casal estava junto há dez anos e, depois de algumas gestações frustradas, os dois viviam um momento de alegria, comemoravam a chegada do bebê.

"A gente fala assim ' Deus sabe o que faz', mas e essa perca. A justiça da terra precisa se concretizar", se emocionou.

A família espera que a polícia encontre o homem que invadiu a casa e atacou a vítima. Logo depois do crime, drones e cães farejadores foram usados para tentar localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado.

O homem fugiu a pé depois de bater o carro da família na parede da garagem. A PM trata o caso como latrocínio porque o celular de Andressa foi roubado.

O corpo foi velado e enterrado no cemitério do distrito de São João do Oeste.

(Do G1)