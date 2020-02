Homem atropela três pessoas após briga, em Ponta Grossa

As forças policiais de Ponta Grossa procuram por um homem que teria atropelado propositalmente três mulheres na noite desta sexta-feira (14) no bairro Cará-Cará, em Ponta Grossa. Duas delas sofreram lesões e precisaram receber atendimento médico. O condutor fugiu sem prestar socorro, mas já teria sido identificado pelas autoridades.

Conforme a Polícia Militar, o caso foi registrado por volta de 21h30 na rua Jacob Pupo Nigelski. Uma das vítimas contou que algumas crianças estavam brincando em uma árvore, o que teria desagradado o homem. “Ele disse ‘vai ver onde você vai parar’, entrou em casa e já saiu com a chave do carro na mão”, conta a vítima. Segundos depois, ele atirou o carro contra as mulheres e fugiu – as crianças estavam próximas e, por sorte, nenhuma delas foi atingida.

A jovem de 24 anos sofreu escoriações, mas sua mãe de 51 anos chegou a ficar embaixo do carro e, além de lesões por todo o corpo, também sofreu um corte grave na cabeça. A terceira vítima, de 50 anos, não sofreu ferimentos.

A PM realizou buscas pela região, mas não encontrou o responsável pelo atropelamento. Agora, a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso. O autor já teria sido identificado pelas autoridades.