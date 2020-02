Operário volta a campo pela Copa do Brasil em março

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a data do próximo jogo do Operário Ferroviário pela Copa do Brasil, diante do América-MG, válido pela segunda fase da competição. O confronto está agendado para as 20h30 do dia 5 de março, uma quinta-feira, no estádio Germano Krüger. O mando de campo foi definido por sorteio antes do início da competição.

A vaga foi confirmada pelo Fantasma depois de uma vitória tranquila sobre o Barbalha-CE por 3 a 0, jogo disputado na casa do adversário. Já o Coelho viajou ao Amapá para encarar o Santos-AP e ficou com a vaga com o empate em 1 a 1 – na primeira fase, o time que jogava fora de casa tinha a vantagem de se classificar em caso de igualdade.

Para este segundo jogo, o regulamento é diferente. A vaga na terceira fase também será definida em jogo único, mas não há mais time jogando por empate: em caso de igualdade no marcador, o confronto será definido nos pênaltis. O vencedor do duelo entre Fantasma e Coelho terá pela frente quem sair do jogo entre Ferroviária (SP) e Águia Negra (MS).

No ano passado, Operário e América-MG se enfrentaram duas vezes pela Série B. Na abertura da competição, em Ponta Grossa, vitória por 1 a 0 do Alivnegro. No jogo de volta, em Belo Horizonte, o jogo terminou 0 a 0. Além do duelo valendo vaga pela Copa do Brasil, os dois times também voltam a se enfrentar pela Segundona em 2020.