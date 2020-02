Em Brasília, Athletico disputa o primeiro título da temporada contra o Flamengo

O Athletico disputa o título da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, neste domingo (16), às 11h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. É o primeiro grande teste de Dorival Júnior no comando do Furacão. O único jogo oficial até o momento foi o empate, em 1 a 1, no clássico com o Paraná.

A escalação

O técnico Dorival Júnior ainda procura a formação ideal para a versão de 2020 do Athletico e mantém o mistério na escalação. Na defesa, Lucas Halter deve ficar com a vaga que era de Léo Pereira, vendido justamente para o Flamengo, e formar a dupla com Thiago Heleno. A outra opção é Robson Bambu, que retornou no começo da semana do Pré-Olímpico com a seleção brasileira.

No meio-campo, a dúvida é entre Fernando Canesin e Erick. Se o segundo for escolhido pelo treinador, Léo Cittadini vai jogar mais adiantado. Já no ataque, a questão é se a opção vai ser por um centroavante ou mais um atacante de mobilidade. Guilherme Bissoli, único centroavante do elenco, foi titular no clássico com o Paraná, mas pode perder a vaga para Marquinhos Gabriel.

A provável escalação do Athletico para a disputa da Supercopa tem Santos; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Léo Cittadini e Fernando Canesin (Erick); Marquinhos Gabriel, Nikão e Rony.

O adversário

O Flamengo manteve a base do time campeão em 2019 do Brasileirão e da Libertadores. A única mudança é Gustavo Henrique na vaga de Pablo Marí, que foi para o Arsenal. Nomes como os meias Gérson e Everton Ribeiro e os atacantes Bruno Henrique e Gabriel estão confirmados no time titular.

O técnico Jorge Jesus deve escalar o Flamengo com Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

Regulamento

A Supercopa do Brasil, torneio que reúne os últimos campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, é disputada em jogo único na cidade de Brasília. Se a decisão terminar empatada após o tempo normal, o campeão será conhecido nas penalidades máximas.

Quanto vale a Supercopa?

A terceira edição da Supercopa do Brasil também é importante financeiramente para os clubes. O campeão leva R$ 5 milhões e o vice recebe R$ 2 milhões.

FICHA TÉCNICAFLAMENGO X ATHLETICO

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Data: Domingo, 16 de fevereiro de 2020.

Horário: 11h.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO).

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO).

Quarto árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF).

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Assistentes de vídeo: Márcio Henrique de Gois (SP) e Leone Carvalho Rocha (GO).

