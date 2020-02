Saiba quanto os brasileiros gastarão em fantasias de Carnaval

Sem dúvidas a época mais festiva e colorida do Brasil é o Carnaval. A celebração é uma ótima oportunidade para ousar no visual, investir em fantasias, brilho e roupas ousadas. Inclusive, é o período no qual muitos aproveitam para viajar e curtir os lugares onde a festa é mais agitada.



De acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma digitais de viagens Booking.com, 77% pretendem desembolsar até R$ 100 em fantasias.

Entre os viajantes da região Sudeste, o número sobe de 77% (dado geral) para 81%. Segundo a pesquisa, 18% dos viajantes gastarão de R$ 100 até R$ 300 em trajes carnavalescos.

As fantasias mais procuradas para 2020, são dos seres encantados, como as fadas, duentes, sereias e unicórnio.



Cerca de 18% dos que participaram da pesquisa gastará entre R$ 100 e R$ 300 com a fantasia.

Com a sustentabilidade em alta, 8% reaproveitam trajes de anos anteriores e 34% montam a fantasia com roupas e materiais que já têm em casa. Outros 16% planejam um look cômico diferente para cada dia do Carnaval.

Para analisar os dados, a pesquisa reuniu as respostas de 1 mil pessoas espalhadas nas cinco regiões do país, em dezembro de 2019. Homens e mulheres – com idades entre 18 e 60 anos , das classes A, B e C – responderam ao questionário on-line.

Com informações, Metrópoles.