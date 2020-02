Paraná decreta estado de alerta para o combate e controle da dengue 

O Governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quinta-feira (13) decreto que institui Estado de Alerta no Paraná para o combate e controle do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue e de outros agravos.

O documento, também assinado pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, e pelo secretário da Saúde, Beto Preto , explica que “entende-se por Estado de Alerta o cenário em que há a incidência de, no mínimo, 100 casos confirmados de determinada doença a cada 100 mil habitantes da população”.

O Paraná tem hoje 149,53 casos confirmados de dengue por 100 mil habitantes, incidência que caracteriza estado de Alerta para fins epidemiológicos.

“Temos uma força-farefa instalada em todo estado, já atuando em mutirões, remoção de criadouros e orientações para a população e precisamos da ajuda de todo paranaense neste combate ao vetor da dengue: são mais de 20 mil casos confirmados da doença no Paraná, de agosto de 2019 até agora; 13 óbitos; 62 municípios em situação de epidemia e cerca de 65 mil notificações para a doença. Por isso nossa preocupação e concentração de esforços nesta luta”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Entre as medidas destacadas no documento estão o pleno funcionamento do Comitê Intersetorial de Controle da Dengue, composto por representantes de todas as áreas do Governo e sociedade civil organizada, e a realização de mobilização, em todo o Estado, para intensificar visitas domiciliares para a identificação de focos do mosquito e eliminação destes por meio mecânico, químico ou biológico, em todos os imóveis da área identificada como potencialmente transmissores.

O decreto ressalta ainda que a autoridade do SUS nos municípios, sempre que necessário, deve solicitar a atuação complementar do Estado e da União, visando ampliar a eficácia das medidas a serem tomadas, garantindo a saúde pública e evitando o alastramento ainda maior da dengue.

Recomendação – O documento que institui do Estado de Alerta no Paraná recomenda, de acordo com Nota Técnica emitida em dezembro pela Sesa, que os municípios não adquiram inseticidas e larvicidas diferentes daqueles preconizados pelo Ministério da Saúde para o uso do controle do Aedes Aegypti.

Incentivo – Por meio do documento o Estado segue com o incentivo aos profissionais de saúde, em especial médicos e enfermeiros da rede pública e privada, ao conhecimento e adoção da Classificação de Risco e Manejo do Paciente Suspeito de Dengue.

“Com apoio das Regionais de Saúde e das secretarias de Saúde dos municípios, a Sesa vem realizando desde o final de janeiro a capacitação para o manejo clínico para a dengue com a participação, até o momento, de aproximadamente 1.700 profissionais das regiões de Londrina, Maringá, Paranavaí, Campo Mourão, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Cianorte; este curso visa agilizar o diagnóstico mais rápido da doença e continuará sendo replicado para mais municípios”, informa o secretário Beto Preto.

Ações – As ações de controle e combate seguem em todo o Estado. Hoje o secretário Beto Preto esteve na região de Londrina, onde cumpriu agenda sobre o tema e

em Paranaguá, houve mutirão de limpeza e remoção de criadouros na Ilha dos Valadares.