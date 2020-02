Suposto namorado de Gugu entra na briga pela herança

A briga pela herança do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro do ano passado, ganhou mais um personagem. Além da disputa entre Aparecida Liberato, irmã do artista, e Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, outro nome surge: Thiago Salvatico.

Segundo informações da coluna de Sonia Racy do jornal O Estado de S.Paulo, ele procurou o escritório de advocacia Traldi e Saggiori, localizado na Bela Vista, para representação no processo de inventário do apresentador. Os advogados confirmaram para o jornal que irão representar Salvatico, e afirmaram que ele foi companheiro de Gugu.

Ainda segundo informações da coluna, a dupla teve um relacionamento estável por cerca de oito anos e realizaram várias viagens internacionais no período.

O advogado Nelson Wilians, que representa Rose, enviou posicionamento sobre o caso: “isso não interfere em nada no processo de união estável. Só tem a finalidade de criar tumulto, embaraço e constrangimento”. A assessoria de imprensa da família Liberato disse por nota que “os advogados que representam a família de Gugu não tem conhecimento sobre qualquer novo processo”.

No testamento, Rose, a mãe dos filhos de Gugu, não foi citada, mas se a união estável for reconhecida, metade do patrimônio avaliado em 1 bilhão de reais seria por direito da ex companheira.

Com informações, Estadão.