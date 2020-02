Secretário de Saúde visita Hospital Evangélico de Londrina

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, visitou a direção do Hospital Evangélico (HE) de Londrina nesta sexta-feira (14).A possibilidade de novos investimentos foi discutida com a administração da unidade.

Beto Preto ressaltou a importância do HE e destacou que o Estado vem reforçando a política de regionalização da saúde e que a lógica do Governo é aparelhar as estruturas para assegurar o atendimento mais perto das pessoas.

Segundo o secretário, no entanto, qualquer demanda de repasse financeiro necessita de lastro e a garantia de efetividade nos serviços.

"Venho ao Evangélico depois de 13 anos, quando fiz parte da equipe. E agora na condição de secretário e representando o Governo Ratinho Júnior, reafirmo o compromisso da regionalização".

"Temos que pensar que dinheiro novo precisa ser para serviço novo. Mas temos interesse e podemos ajudar o hospital", completou.

O Estado já aporta cerca de R$ 3,480 milhões ao ano, entre o incentivo do Hospsus e a contratação de leitos adicionais de UTI.

"Aquilo que não pudermos direcionar ainda mais diretamente, a Sesa pode contribuir e ajudar a buscar no Governo Federal", disse Beto Preto.