Brasil vira o maior mercado da Heineken no mundo

A marca holandesa Heineken no Brasil tem seu maior mercado no mundo. O lucro da marca em 2019 cresceu acima de dois dígitos, chegando a € 2,2 bilhões. A alta é atribuída ao desempenho em terras tupiniquins, Vietña e Camboja, onde teve aumento acima dos 10% em cada.



No caso específico da marca Heineken, o Brasil se tornou o país com o maior mercado da cerveja no mundo. O crescimento do volume de vendas nos três últimos meses do ano atingiu 12%, acumulando alta de 8,3% no ano passado, o melhor resultado em uma década.

Segundo a empresa, as receitas devem subir este ano com volumes mais altos, preços e consumidores mudando para cervejas mais caras.

Com informações, Estadão.