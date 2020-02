Programa Caixa D’Água Boa atenderá 4 mil famílias em 2020 no Paraná

O programa Caixa D’Água Boa, do Governo do Estado, beneficiará em 2020 mais de 4 mil famílias de 144 municípios. Lançado no ano passado, o programa já atendeu no primeiro ano outras 4 mil famílias de todo o Estado. Desenvolvido pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e a Sanepar, o Caixa D’Água Boa beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar per capita de até R$ 522,50, moradores da área urbana nos municípios prioritários com baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), com indicadores sociais e econômicos mais críticos do Estado.

A iniciativa, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior, se encaixa no tripé de gestão composto por eficiência na máquina pública, investimentos em infraestrutura e visão social. “O programa dá mais qualidade de vida para essas famílias. É um projeto social de grande alcance, que faz a diferença para as pessoas mais humildes, além de impactar também na saúde, já que água tratada evita doenças”, diz o governador.

FUNDAMENTAL - Neste ano serão atendidas 2,2 mil famílias de 79 municípios nesta primeira fase e, numa segunda etapa, até o final do ano, mais 1,8 mil famílias de 64 municípios. A instalação dos reservatórios começou a ser feita este mês. “Estamos promovendo a habitabilidade destas famílias, pois água é saúde, fundamental para higiene, para a boa alimentação e qualidade de vida”, disse o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, enfatiza o alcance da iniciativa para as famílias que não têm condições de comprar caixa da água. “Trabalhamos com a dinâmica de levar água de qualidade para as pessoas que mais precisam”, afirma Stabile. Ele lembra que o programa garante reservação de água, fazendo com que as famílias não fiquem desabastecidas em períodos de manutenção da rede.

O investimento global é de R$ 15 milhões, incluindo mão de obra, material de construção e as caixas d’água. A Sanepar doa os conjuntos compostos por reservatório domiciliar com capacidade de 500 litros, tubulação e base metálica. A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho promove um auxílio financeiro no valor de R$ 1 mil para cada família, para investir na mão de obra necessária à instalação. Os municípios são responsáveis pelo armazenamento e distribuição dos materiais que compõem o kit e fiscalizam a instalação

Confira os municípios beneficiados em 2020

Na primeira fase serão beneficiados Almirante Tamandaré, Barbosa Ferraz, Bocaiuva do Sul, Campina da Lagoa, Campo do Tenente, Cândido de Abreu, Cantagalo, Catanduvas, Cerro Azul, Clevelândia, Contenda, Coronel Vivida, Corumbataí do Sul, Cruz Machado, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Faxinal, Figueira, General Carneiro, Guaíra, Guapirama, Guaraniaçu, Guaraqueçaba, Imbau, Imbituva, Inácio Martins, Inajá, Ipiranga, Iretama, Itaperucu, Ivaí, Jardim Alegre, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Lunardelli, Mandirituba, Mangueirinha, Marilândia do Sul, Marquinho, Mato Rico, Mauá da Serra, Moreira Sales, Morretes, Nova Cantu, Nova Laranjeiras, Ortigueira, Palmas, Palmital, Pinhão, Pirai do Sul, Piraquara, Pitanga, Prudentópolis, Quedas do Iguaçu, Rebouças, Reserva, Ribeirão do Pinhal, Rio Azul, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Branco do Sul, Roncador, Salto do Itararé, Santa Maria do Oeste, Santana do Itararé, Santo Antônio do Sudoeste, São João do Caiuá, São José da Boa Vista, São Sebastião da Amoreira, Sengés, Tamarana, Teixeira Soares, Tibagi, Tijucas Do Sul, Três Barras do Paraná, Tunas do Paraná, Turvo, Ventania, Vera Cruz do Oeste e Virmond.

Na segunda fase, que deve acontecer até o final do ano, serão beneficiadas 1.800 famílias de 64 municípios: Agudos do Sul, Altamira do Paraná, Alto Paraíso, Amaporã, Antônio Olinto, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Bituruna, Boa Esperança, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Bom Sucesso do Sul, Campina do Simão, Campo Bonito, Centenário do Sul, Congonhinhas, Coronel Domingos Soares, Curiúva, Diamante D'Oeste, Fênix, Fernandes Pinheiro, Foz do Jordão, Francisco Alves, Goioxim, Grandes Rios, Guamiranga, Honório Serpa, Itaguajé, Itapejara d'Oeste, Itaúna do Sul, Jaboti, Japira, Jundiaí do Sul, Lindoeste, Mallet, Manfrinópolis, Manoel Ribas, Maria Helena, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Tebas, Novo Itacolomi, Paula Freitas, Pérola d'Oeste, Planaltina do Paraná, Porto Vitória, Pranchita, Querência do Norte, Quinta do Sol, Quitandinha, Ramilândia, Reserva do Iguaçu, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Salgado Filho, Santa Amélia, Santa Izabel do Oeste, São João do Triunfo, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, Sapopema, Sulina, Tomazina e Xambrê.