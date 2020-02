Justin Bieber lança álbum 'Changes' após ano sabático

Justin Bieber lançou nesta sexta-feira (14), o álbum Changes. O trabalho marca o retorno oficial de Justin na cena musical, após passar um tempo focado na recuperação da saúde física e mental, além de priorizar o casamento. A notícia do afastamento foi dada pelo próprio astro durante o show de Ariana Grande no Coachella.

"Está aqui. Changes is out now", escreveu o cantor na legenda do vídeo que publicou na conta oficial dele no Instagram nesta sexta.

O disco fala sobre as mudanças na vida de Bieber desde 2015, quando lançou Purpose. Diversas canções fazem referência ao relacionamento com Hailey Bieber, como Intentions, Habitual e That's What Love Is.

Em evento com jornalistas para o lançamento do álbum em Los Angeles, nos Estados Unidos, Justin Bieber desabafou: "tenho estado mais introvertido há alguns anos, sem saber em quem confiar".

No ano passado, o cantor divulgou que havia sido diagnosticado com a doença de Lyme. A enfermidade é transmitida pelo carrapato e pode causar cansaço, febre, dores de cabeça, musculares e nas articulações.

O álbum, com o sugestivo nome Changes (mudanças, em inglês) reflete parte das lutas internas do cantor, que tenta expressar as dores e as alegrias que viveu em 2019.