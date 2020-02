Mais de 50 mil conjuntos de material escolar vão para cidades com baixo IDH no Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta sexta-feira (14), em Sarandi, no Noroeste do Estado, que a Secretaria de Educação e do Esporte distribuirá 58 mil conjuntos com material escolar para escolas localizadas em municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Serão contempladas 161 escolas de 30 Núcleos Regionais de Educação. O anúncio foi feito na mesma solenidade de inauguração do Colégio Vereador Luiz Zanchim, de Sarandi.

O conjunto é composto por cadernos universitários, canetas, lápis, régua, lapiseira e calculadora. O investimento foi de R$ 2,5 milhões e ajuda a garantir melhores condições de estudo, especialmente para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os recursos são de um termo de compromisso celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Segundo Ratinho Junior, esse apoio, inédito no Estado, permitirá mais tranquilidade para estudantes focarem seus esforços nos estudos. “É algo novo. Estamos entusiasmados em poder ajudar os que precisam. Esse incentivo faz parte de um pacote de investimentos da Secretaria de Educação e que vai melhorar nossos índices educacionais”, afirmou o governador. “A Educação do Paraná passa por uma revolução”.

Ele falou sobre as novas iniciativas da área e citou o Prova Paraná, o retorno de mais de 60 mil alunos com o controle de frequência, o projeto Ganhando o Mundo (intercâmbio de alunos da rede estadual), aulas de educação financeira e programação a partir deste ano, e incentivo a novas escolas técnicas.

JOVENS E ADULTOS - Renato Feder, secretário da Educação e do Esporte, afirmou que os conjuntos de material escolar beneficiarão, principalmente, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. “A gente fez uma grande reforma na EJA, e com mudanças de legislação e gestão, ela ficou tão atrativa que saltamos de 30 mil alunos para 84 mil matriculados neste ano”, disse ele.

O governador e o secretário fizeram uma entrega simbólica de material escolas a jovens de Sarandi na inauguração do Colégio Estadual Vereador Luiz Zanchim.