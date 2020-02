Paraná terá mais quatro novas rotas aéreas partindo de Curitiba

A expansão de linhas aéreas no Paraná, puxada principalmente pelo programa aviação regional Voe Paraná, do Governo do Estado, e por novas rotas criadas pelas companhias do setor, ganhará mais um reforço a partir de junho. A Azul anunciou quatro novos voos diários e regulares de Curitiba para Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo), Porto Alegre e Brasília – essa última com dois voos diários.

Para o governador Carlos Massa Ratinho Junior a ampliação de linhas leva em consideração o boom da aviação no Estado. “É importante para o Paraná, porque possibilita novas conexões com a capital do País e São Paulo, destinos muito visados por empreendedores e turistas”, destacou. “Isso amplia as possibilidades de negócios para as empresas paranaenses e de mais visitantes no Estado”.

PLEITO - A rota de Curitiba para Brasília é uma novidade na Azul. John Rodgerson, presidente da companhia, disse que a conexão com Brasília atende um pleito antigo dos passageiros do Paraná. “Oferecer ligação rápida e direta entre Curitiba e Brasília é um pleito de toda a região e, com a chegada de novas aeronaves, poderemos atender essa necessidade”, afirmou. “Ao implementar esses dois voos diários, além de ampliar o número de ligações para Porto Alegre e São Paulo, daremos ainda mais opções para quem quer planejar o seu voo”.

Quando as quatro novas operações estiverem em operação, serão, em média, 44 voos diários partindo da capital para 16 destinos. O Paraná é o terceiro Estado com o maior volume de operações da Azul, com voos regulares em nove cidades: Curitiba, Maringá, Foz do Iguaçu, Londrina, Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa, Pato Branco e Toledo. O Governo do Estado e a Azul acertam, ainda, os últimos detalhes para abrir a linha Umuarama-Curitiba.

A companhia aumentou em 10,7% o número de voos no Paraná em 2019. Entre janeiro e dezembro do ano passado foram 36.003 voos, contra 32.518 em 2018. São 72 voos partindo do Estado todos os dias.

Bilhetes para novas linhas já começaram a ser comercializados

As novas operações serão realizadas com aeronaves da Embraer, modelo 195-E2, com capacidade para 136 passageiros. Os bilhetes já começaram a ser comercializados em todos os canais oficiais da empresa.

Para Brasília haverá partidas diárias (segunda a sexta) de Curitiba às 6h20 e 17h50. Os voos de retorno decolarão da capital federal às 8h55 e 20h35, o que possibilitará programação de ida e volta no mesmo dia.

Para São Paulo, sairão de Curitiba às 11h35, e o trecho oposto sairá de Guarulhos às 13h45. Para Porto Alegre, as novas frequências sairão de Curitiba às 23h05, e o trecho oposto sairá do Aeroporto Internacional Salgado Filho às 23h15.

Afonso Pena se posicionou entre mais movimentados em 2029

O Aeroporto Internacional de Curitiba (Afonso Pena) encerrou janeiro de 2020 como o quarto mais movimentado do País em quantidade de pousos e decolagens. Foram 5.293, segundo a Infraero, atrás apenas dos aeroportos de Recife, Santos Dumont (Rio de Janeiro) e Congonhas (São Paulo). Mais de 529 mil passageiros transitaram no aeroporto em janeiro, o que representa 6,6% de toda a movimentação nacional nos aeroportos públicos.