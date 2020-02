Billie Eilish lança 'No time do die', tema do novo filme de James Bond;

Após suspense em relação a sua participação da trilha sonora do novo filme de '007- Sem Tempo Para Morrer", a cantora americana Billie Eilish, de 18 anos, lançou nesta última quinta-feira (13), "No time to die", música tema do filme.



Até a manhã desta sexta-feira (14), a música já tinha ultrapassado cerca de seis milhões de visualizações através do "Youtube". A canção foi escrita junta de seu irmão, Finneas O'Connell, e a tornou a artista mais jovem a gravar uma canção tema dos filmes da franquia "007".

Nas redes sociais, internautas elogiaram a música. "Já é meu vício. Billie Eilish, por que tão perfeita?", comentou um. Entre as publicações, uma chamou atenção: a do cantor Justin Bieber, que escreveu "Orgulhoso de você".

Dirigido por Cary Joji Fukunaga, o filme é o quinto em que o ator Daniel Craig interpreta James Bond. Segundo Craig, será o último também. O longa, por sua vez, estreia nos cinemas do Brasil em 4 de abril. Confira o trailer:

