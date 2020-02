Novo sistema gera economia e agiliza construções do Estado

O Serviço Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas do Paraná (Sedu), deu início ao processo de transição dos sistemas convencionais para o uso da tecnologia BIM (Building Modelation Model), para a avaliação e elaboração de projetos de construção civil.

O BIM - ou Modelos de Informação da Construção - já é largamente utilizado em países da América do Norte e Europa, em projetos públicos ou privados. O processo reúne e compatibiliza em um único ambiente virtual todas as informações de uma obra civil, composta pelos projetos estrutural, hidráulico, elétrico e outros.

Entre as vantagens que a tecnologia oferece estão o custo menor da obra e a maior possibilidade de cumprimento dos cronogramas. O Sistema de Modelagem também permite detectar e corrigir antecipadamente eventuais incompatibilidades.

“Perceber com antecedência qualquer necessidade de mudança significa evitar problemas durante a execução da obra, obediência ao orçamento e ao cronograma de execução. Ou seja, a obra terá mais qualidade e eficiência a custos menores”, explica o Analista de Desenvolvimento Municipal, Geraldo Farias, integrante do Grupo de Trabalho encarregado da transição de sistemas.

LEI - A mudança, definida por lei federal e pelo decreto estadual 3080/19, determina a aplicação do processo nas obras do Governo do Paraná, a partir de 2022. A legislação deverá impactar as prefeituras municipais, uma vez que elas apresentam projetos a serem viabilizados via linhas oficiais de crédito ou pela transferência voluntária de recursos do Estado.

O Grupo de Trabalho constituído para realização a mudança conta também com os analistas Glauco Pereira Junior e Fernando Caetano. Os profissionais são encarregados de elaborar o Plano Preliminar de Implantação do BIM, que será discutido com os demais técnicos do Paranacidade.

O Plano de Transição deve incluir a aquisição de equipamentos e softwares, mas principalmente a capacitação do corpo técnico do Paranacidade para o uso dos novos recursos. O domínio do processo servirá, além da aplicação nos projetos desenvolvidos pela própria Instituição, ao apoio às Prefeituras Municipais que apresentam projetos para serem viabilizados, via financiamentos ou por recursos do Estado.

“O Paranacidade estará pronto para auxiliar os técnicos municipais na implantação do BIM também nos projetos que eles apresentarem. Além de internalizar o processo, haverá todas as condições para dar o suporte necessário aos departamentos técnicos das Prefeituras para o uso do Sistema, assim como já faz em relação à base legal, aos padrões e à execução dos Projetos atuais”, afirma Glauco Pereira Júnior.