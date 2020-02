Artista brinca com violência e inocência em grafite de Valentine's Day

Nesta sexta-feira (14), é comemorado nos Estados Unidos, Canadá, Europa e em países orientais o Valentine’s Day (Dia dos Namorados). A celebração acontece no Brasil, somente no dia 12 de julho, em referência ao dia de Santo Antônio.

Para comemorar esta data, o artista britânico Banky, reproduziu na lateral de uma casa no Reino Unido, um grafite que mistura violência e inocência. O novo mural mostra uma garotinha de echarpe, desenhada com tinta spray preta, acertando um alvo com um estilingue, que explode e escorre como sangue, mas na forma de várias flores vermelhas.

O artista, cuja identidade não é conhecida publicamente, divulgou na última quinta-feira (13), fotos do mural em seu perfil do Instagram, o que confirma a autoria da obra.



A arte de rua de Banksy costuma chamar atenção para questões sociais, acrescentando elementos sombrios em contrastes com cenas alegres.