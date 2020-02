Confira seu horóscopo para esta sexta-feira

O nativos de Aquário devem usar seu senso de humor e carisma durante as férias assegurando-se de novas relações e amizades. Só não permita que atividades originadas por esse convívio venham impedi-lo de descansar, que é o objetivo de suas férias.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa criativa, o que fará se destacar no mundo profissional. Assumirá a liderança em tudo o que fizer. Muito protetor nunca deixará a família e amigos desamparados. Encantador, perspicaz e intenso.

Alerta

Os nativos de Escorpião passam o dia no alerta, e a indicação continua sendo de cuidados. As preocupações financeiras podem interferir no trabalho. Saúde com perda de energia. Se afaste de pessoas invejosas.

Áries – Você ainda tem alguns dias para organizar a vida profissional e financeira. A partir do dia 19, o Sol passará a desfavorecer seus projetos. Boas novas em seu lar. Atração afetiva esta em alta. C. 534 M. 6142

Touro – Dia tranquilo no trabalho. O ideal é ir devagar nas exigências. Não saia da rotina. Procure ter cuidados com as coisas que envolvam seu coração. Evite exageros com sal e gorduras. C. 312 M. 5506

Gêmeos – Trabalhe à vontade, faça negócios, saia para compras e até viagens. Não deixe a pessoa amada de lado. Tente em jogos, sorteios e loterias. Conte com Aquário e Áries. C. 690 M. 8365

Câncer – Dia em que estará mais confiante no trabalho e negócios. Procure ser mais rápido nas decisões profissionais. Uma mudança fará muito bem a você. Saia da rotina, aceite convites. C. 447 M. 7281

Leão – O astral favorece a vida profissional e conjugal. Terá ajuda de Aquário e Libra. Ótimo para compras, negócios e pequenas viagens. As finanças estão em fase de acertos. Saúde boa. C. 083 M. 1428

Virgem – Sucesso em seu trabalho, pode esperar a colaboração espontânea de nativos de Capricórnio e Gêmeos. Fase em que esta com energia e conseguirá resolver seu caso de amor. C. 871 M. 0637

Libra – Livre do alerta, terá um bom dia. Pode sair da rotina com seu amor. O trabalho esta bem colocado, sem problemas. Ótimo para tentar em jogos e loteria. Saúde perfeita. C. 150 M. 4295

Escorpião – Você passa o dia no alerta e precisa ter atenção com a saúde, especialmente o stress. Adie compras, assinatura de documentos e novos negócios. Cuidado com invejosos. C. 409 M. 3710

Sagitário – Você esta mais decidido, pode viajar, comprar, vender, enfim negociar. A família lhe dá muita atenção. Seu amor procura compensar as encrencas passadas. A saúde esta ótima. C. 725 M. 2989

Capricórnio – Harmonia com as pessoas do trabalho, você consegue resolver a maior parte dos problemas, incluindo os financeiros. Conte com Gêmeos e Libra. Amor excitante, muita cumplicidade. C. 962 M. 0854

Aquário – Fase que acabam as discussões no lar, tudo caminha para a harmonia. Excelente para viagens, compras e encontro de amigos. Aposte na sorte, tente em jogos e loteria. Astral de paz. C. 598 M. 6473

Peixes – Dia de novidades. A pessoa amada esta mais apaixonada. Espere pelo melhor. O trabalho ainda esta exigente, coordene melhor as finanças e alcançará o sucesso. Relaxe e descanse. C. 276 M. 9031